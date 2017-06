ATR-FNAUT craint un doublement du coût de la route en mer

La semaine dernière, les élus du Conseil régional ont voté une première rallonge de 250 millions d’euros pour financer la poursuite du chantier de la route en mer. Hier, l’association ATR-FNAUT a tenu une conférence de presse à ce sujet. Elle note qu’ « avec un cumul d’emprunt de 1,125 milliard, la Région endette les Réunionnais sur 40 ans pour financer le doublement de sa part de Matignon2 - qu’elle avait manifestement déjà prévu : de 700 à 1,4 milliard d’euros).

Cela constitue pour ATR-FNAUT un « aveu de non maîtrise d’un chantier en mer après seulement 25% du viaduc (10 piles sur 48) qui augure d’autres surcoûts pour les 75% restant à édifier et 0% de digue Possession-Grande Chaloupe ». L’association met notamment le doigt sur l’absence de matériaux pour construire la route-digue.

ATR-FNAUT relève également que le CESER a appelé la Région à

ne pas faire payer la facture des surcoûts aux seuls Réunionnais, et que le comité de pilotage scientifique et environnemental n’a pas été consulté sur ces surcoûts…

L’association estime que ces surcoûts vont empêcher d’autres investissements à La Réunion, comme l’extension de l’aéroport de Pierrefonds, ou la réalisation d’une entrée Nord à Saint-Denis susceptible de mettre fin aux embouteillages.

Un marché attribué trop légèrement

Au sujet de l’enquête menée par le Parquet national financier sur les marchés de la route en mer, ATR-FNAUT rappelle que ce projet constitue le plus gros marché européen. Fixé initialement à 133 millions d’euros le kilomètre, la facture ne manquera d’exploser pour atteindre 266 millions le kilomètre, soit 2,5 milliards d’euros. Cela surpasse de loin le coût par kilomètre du viaduc de Millau, ainsi que la facture totale de tous les chantiers routiers terminés à La Réunion.

Pour ATR-FNAUT, le marché de la digue et du viaduc ne pouvait pas être attribué duopole de Bouygues et Vinci « avec seulement 5% des matériaux maîtrisés à la carrière des Remparts sans garantie de fourniture ultérieure tout en éliminant le concurrent Eiffage qui proposait une importation des matériaux auquel l’attributaire et la Région se sont résolu à recourir de Madagascar ».

Sur le terrain judiciaire, ATR-FNAUT a également déposé plusieurs recours contre le projet de route en mer. Quatre vont être jugés en appel par la justice administrative.

La Région doit résilier le marché

L’association s’interroge également sur l’attitude de la Région.

La Région n’a toujours pas donné l’ordre de service de démarrer les travaux de la digue Possession-Grande Chaloupe au groupement GTOI/SBTPC/VinciCT. « Elle se prive ainsi d’un motif d’annulation du marché aux frais et risques des entreprises défaillantes », souligne ATR-FNAUT, « en effet, celles-ci sont toujours incapables d’honorer leur promesse de fournir le chantier en enrochements suivant le planning prévisionnel sur lequel elles s’étaient engagées dans leur offre incomplète : aucun début de digue ni en mi-2016 ni à la mi-2017 sur le principal tronçon ».

« Si la Région veut défendre l’intérêt général, elle se doit de résilier le marché de digue faute de livraison des matériaux à temps et réorienter celui du viaduc sur terre du fait des surcoûts de fondation excessifs », poursuit ATR-FNAUT.

Pour éviter que les Réunionnais soient contraints de payer des surcoûts importants liés à la nature du projet choisi, ATR-FNAUT propose « de le réorienter vers des tracés terrestres mieux maîtrisés ».

Ainsi, la future NRL et le viaduc en cours peuvent se prolonger sous galerie béton en pied de falaise et en tunnels.

« Ces solutions techniques procureront davantage de travail à plus d’entreprises locales et mobiliseront plus d’emplois que ne le font aujourd’hui Bouygues, Vinci ou leurs filiales », précise ATR-FNAUT qui conclut : « nos majors du BTP doivent se repositionner sur un rôle plus utile à la structuration de la filière locale du BTP au lieu de se l’accaparer »