PCR : « Droits des femmes : comment des dizaines de milliers de femmes ont été maltraitées par le pouvoir »

À la veille de la Journée internationale du droits des femmes, le PCR rappelle que des milliers de Réunionnaises ont été victimes d’avortements et de stérilisations forcées. Ces crimes étaient soutenus par le pouvoir. Le PCR demande que les victimes aient le droit à une réparation.

Le PCR, organisation qui a contribué à l’avancée des droits des femmes à La Réunion. (photo A.D.)

À la veille du 8 mars, le PCR rappelle des événements tragiques dont ont été victimes les Réunionnaises.

La départementalisation de La Réunion devait marquer le début de l’étape du développement économique, social et culturel. Les gouvernements successifs n’ont jamais voulu le développement de La Réunion. Devant les conséquences de leur politique, ils ont préféré attaquer les Réunionnais. Par exemple, le pouvoir accusait les Réunionnaises de faire trop d’enfants. Les plus anciens se souviennent des images montrant une boîte de sardines débordant d’enfants, ou de celle du kangourou utilisées lors des campagnes de Michel Debré.

Une illustration de cette politique est la violente campagne de contrôle des naissances. Des milliers de Réunionnaises ont été victimes d’avortements forcés à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Un livre de Françoise Vergès revient sur cet épisode tragique. Alors que La Réunion connaissait 16.000 naissances par an, 8.000 avortements étaient pratiqués en toute illégalité par des médecins soutenus par le pouvoir à Paris et ses relais à La Réunion. À cela s’ajoutaient des milliers des stérilisations forcées.

Au bout de 50 ans de combats, les Enfants de la Creuse ont obtenu du gouvernement le commencement d’une réparation. Est-il envisagé un droit à la réparation pour les victimes de ces pratiques illégales, véritables crimes contre les Réunionnais ?

